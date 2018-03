Verbraucherschutzminister gibt Grill-Tipps und warnt vor Erregern

Aus unserem Archiv

Mainz

Grillen, und dann Durchfall – so geht es tausenden Rheinland-Pfälzern jedes Jahr. Mehr als 2200 Erkrankungen durch Campylobacter-Bakterien und Salmonellen habe das Landesuntersuchungsamt in diesem Jahr schon gezählt, teilte Verbraucherschutzminister Jochen Hartloff (SPD) am Freitag in Mainz mit. «Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen, da nicht bei jeder Durchfallerkrankung ein Arzt aufgesucht wird.» In fast jeder dritten Probe von rohem Geflügelfleisch hätten Experten Campylobacter-Bakterien nachgewiesen, Salmonellen hätten sich in einem Prozent der Proben von rohem Fleisch und Fleischwaren gefunden.