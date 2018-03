Verbandsgemeinde Kandel: Anzeige wegen Drohungen erstattet

Aus unserem Archiv

Kandel

Wegen Drohungen gegen den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kandel hat die Kommune nach Angaben eines Sprechers Anzeige erstattet. „Das kann man so nicht auf sich beruhen lassen“, sagte der Mann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Drohungen seien per Mail eingegangen und stammten offenbar von mehreren Personen.