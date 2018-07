Die Szene der Freunde alter Fahrzeuge wie historischer Motorräder oder -roller verjüngt sich nach Ansicht des Veteranen-Fahrzeug-Verbands (VFV) zunehmend – auch in Rheinland-Pfalz. „Sie befindet sich gerade in einem Wandel von den "alten Herren" hin zu jüngeren Freunden der alten Technik“, sagte der erste Vorsitzende Martin Schenker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. So meldeten sich etwa ständig neue Mitglieder zwischen 20 und 40 Jahren in entsprechenden Foren des VFV an.

„Wir durchlaufen gerade den Zenith der "alten Garde", viele der Altgedienten müssen ihre Fahrzeuge nun abgeben oder die Erben tun dies, damit kommt wieder einiges in den Umlauf“, betonte Schenker. ...

