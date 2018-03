Verband: Heizölpreis aktuell etwa im Jahresdurchschnitt

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Besitzer von Ölheizungen kommen derzeit nach Einschätzung der Branche trotz zuletzt gestiegener Preise noch vergleichsweise günstig an Heizöl. Die Heizölpreise hätten sich in den vergangenen Tagen stabilisiert, im Moment liege der Preis etwa im Jahresdurchschnitt, teilte der Verband für Energiehandel Südwest- Mitte (VEH) am Mittwoch in Frankfurt mit. Im Bundesdurchschnitt zahlen Verbraucher demnach derzeit rund 91 bis 93 Euro je 100 Liter bei einer Abnahme von 3000 Litern. Eine seriöse Prognose zur weiteren Entwicklung der Preise sei kaum möglich: Dafür sei die Unsicherheit an den Märkten etwa wegen der Euro-Schuldenkrise zu groß. Der Verband vertritt rund 700 Mitgliedsfirmen in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Thüringen.