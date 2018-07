Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr leidet nach Ansicht eines internen Verbandes unter mangelhafter Führung. „Es findet kein wirkliches Führen mehr statt“, sagte der Vorsitzende des Technischen Dienstes der Bundeswehr, Jens Obermeyer, am Montag in Koblenz. Jeder Vorgesetzte sichere sich nach oben ab. „Das führt dazu – das ist Führungsversagen aus meiner Sicht -, dass wir keine Vertrauenskultur mehr haben.“ Er betonte: „Wir leben hier in einer Welt aus Versagensangst.“ Über die Kritik hatte zuvor die „Rheinische Post“ berichtet. Obermeyer arbeitet in dem Bundesamt.

Der Verbandschef kritisierte nicht nur Managementstrukturen, die unter der damaligen Verteidigungsstaatssekretärin Katrin Suder eingeführt wurden. Die Unternehmensberaterin war von 2014 bis 2018 Staatssekretärin. Er hält nach eigenen Worten auch den ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.