Die Veranstalter der Mainzer Straßenfastnacht wollen am Sonntagmittag entscheiden, ob der Rosenmontagszug in der Landeshauptstadt planmäßig stattfinden kann. Für den frühen Nachmittag sei ein Treffen zum Beispiel mit Meteorologen geplant, sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) der Deutschen Presse-Agentur. Danach gebe der MCV eine Presseerklärung heraus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Montag vereinzelt schwere Sturmböen in Rheinland-Pfalz und im Saarland voraus. Zudem seien kräftige Schauer und Gewitter möglich, teilte der DWD am Sonntag mit. 2016 wurde der Mainzer Rosenmontagszug wegen einer Sturmwarnung abgesagt.

Der neun Kilometer lange Zug in der Fastnachtshochburg Mainz, zu dem rund 500 000 Menschen erwartet werden, ist überregionaler Höhepunkt der tollen Tage. Mit einer „etwas härteren Gangart“ kommentieren die ...

