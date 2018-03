US-Konsul schlägt Trump Besuch im pfälzischen Kallstadt vor

Aus unserem Archiv

Kallstadt (dpa/lrs) – Das amerikanische Generalkonsulat in Frankfurt will US-Präsident Donald Trump einen Besuch im pfälzischen Kallstadt vorschlagen. „Wir würden es großartig finden, wenn er kommt“, sagte Generalkonsul James W. Herman am Donnerstag bei einem Besuch in der Weingemeinde im Kreis Bad Dürkheim. „Ich könnte mir keinen besseren Ort für einen Besuch vorstellen.“ Trumps Großeltern väterlicherseits stammen aus Kallstadt. Herman ließ sich am Donnerstag von Ortsbürgermeister Thomas Jaworek unter anderem die Kallstadter Kirche und das Geburtshaus von Trumps Großvater zeigen.