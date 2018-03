Urteil gegen Schatzfinder: Keine Rechtsmittel

Frankenthal (dpa/lrs) – Die Staatsanwaltschaft Frankenthal wird keine Rechtsmittel gegen das Berufungsurteil für den Finder des sogenannten Barbarenschatzes von Rülzheim einlegen. „Das Urteil ist noch vertretbar“, sagte Behördenchef Hubert Ströber auf Anfrage. Die Anklagebehörde hatte eine höhere Strafe gefordert.

Ein Schild mit der Aufschrift «Sitzungssaal 20».

Foto: Uwe Anspach/Archiv – dpa

Das Landgericht Frankenthal hatte den 26-jährigen Schatzfinder am Donnerstag wegen Unterschlagung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 30 Euro zur Bewährung verurteilt. Den Betrag muss er nur bezahlen, wenn er sich etwas zu Schulden kommen lässt. Zahlen muss er allerdings eine Geldauflage von 500 Euro zugunsten des Speyerer Dombauvereins. In vorangegangenen Prozessen war der Mann zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die Abweichung begründete die Vorsitzende Richterin vor allem damit, dass er nun auf alle Rechte aus dem Schatzfund sowie auf Finderlohn verzichtet habe. Der Staatsanwalt hatte gefordert, dass der Mann wegen Unterschlagung eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro zahlen muss.

Der Hobby-Schatzsucher hatte den Gold- und Silberschatz 2013 bei einer illegalen Suche in der Südpfalz entdeckt und monatelang behalten, bevor er ihn herausrückte. Weil Funde von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung in Rheinland-Pfalz automatisch dem Land gehören, war er in zwei Instanzen wegen Unterschlagung zu Bewährungsstrafen von 15 und acht Monaten verurteilt worden.

Auf die Revision seiner Verteidiger hin hatte das Pfälzische Oberlandesgericht erklärt, bislang sei nicht ermittelt worden, ob der Schatz überhaupt von kulturhistorischer Bedeutung sei – und den Fall wieder nach Frankenthal verwiesen. Das Landgericht milderte das Urteil am Donnerstag ab, nachdem der Mann gestanden und auf alle Rechte an dem Schatz verzichtet hatte.