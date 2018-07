Im Trierer Prozess um eine Diebstahlsserie von teuren Klinikgeräten wird heute das Urteil erwartet. Zwei Männern wird vorgeworfen, als Mitglieder einer Bande Endoskope und andere Geräte im Wert von insgesamt rund drei Millionen Euro gestohlen zu haben. Tatorte waren Kliniken in Rheinland-Pfalz, aber auch im Saarland und in Hessen. Die Diebesbeute sollen sie dann per Paket von Amsterdam nach Kolumbien geschickt haben. Dort sollen Hintermänner die Geräte weiterverkauft haben.

Einer der beiden Angeklagten soll an 13 solcher Diebstähle beteiligt gewesen sein, sein Komplize an sechs Taten. Die beiden Männer waren im November 2017 festgenommen worden, als sie versuchten, Geräte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.