Urteil erwartet im Prozess nach tödlicher Brandstiftung

Saarbrücken/Neunkirchen (dpa/lrs) – Nach dem Brand mit einem Toten im saarländischen Neunkirchen neigt sich der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter und seinen Komplizen dem Ende zu. Zwei Monate nach dem Prozessauftakt am Landgericht Saarbrücken werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet. Das teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ein 29-jähriger Angeklagter muss sich wegen Brandstiftung mit Todesfolge verantworten, ein 19-Jähriger wegen Beihilfe. Beide sind Deutsche. Der 29-Jährige soll am 17. April 2018 in Neunkirchen-Wiebelskirchen in einem Haus, in ...