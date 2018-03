Ursache für Hubschrauber-Absturz noch unklar

Aus unserem Archiv

Boppard/Braunschweig (dpa/lrs) – Nach der Bruchlandung eines Hubschraubers nahe Boppard am Rhein ist die Unglücksursache weiter unklar. Zwei Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung schauten sich das Wrack an. «Zur Ursache kann ich noch nichts sagen», sagte ein Sprecher der Stelle am Montag in Hannover. «Es werden weitere Teile des Hubschraubers bei uns untersucht werden.»