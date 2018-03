Untreueverdacht gegen Bürgermeister: Durchsuchung im Rathaus

Aus unserem Archiv

Homburg

Im Zuge von Ermittlungen gegen den Homburger Bürgermeister wegen des Verdachts der Untreue und des Betrugs hat es am Mittwoch Durchsuchungen gegeben. Vertreter von Staatsanwaltschaft und Polizei sicherten in der Privatwohnung des Beschuldigten sowie in dessen Büroräumen im Rathaus Beweismaterial, das nun ausgewertet werden müsse, teilte die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken mit. Bürgermeister Klaus Roth (CDU) steht unter anderem im Verdacht, Ende 2012 einen Auftrag der Stadt zur EDV-Verkabelung im Rathaus Homburg in Höhe von rund 35 000 Euro zum Schein vergeben zu haben, um sich selbst zu bereichern. Auch Privat- und Geschäftsräume der mutmaßlich involvierten Unternehmen wurden durchsucht.