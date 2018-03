Untersuchungshäftling entwischt: Land überprüft Zellen

Aus unserem Archiv

Mainz/Speyer (dpa/lrs) – Aus der Arrestzelle des Speyerer Amtsgerichts ist ein Untersuchungshäftling entwischt. Der 41 Jahre alte Mann habe am Dienstag ein sogenanntes Lochblech vor der Innenseite des nicht vergitterten Fensters entfernt und damit die Scheibe eingeschlagen, berichtete ein Sprecher des Justizministeriums in Mainz am Freitag. „Wir gehen davon aus, dass die bauliche Ausstattung in der Arrestzelle nicht mehr den Sicherheitsstandards entsprochen hat“, ergänzte er.