Unruhen auf Party in Saarbrücken

Aus unserem Archiv

Saarbrücken

Kaltes Ende einer heißen Party: Probleme mit Garderobenmarken haben auf der „Mallorcaparty“ im „EWERK“ in Saarbrücken, zu der rund 2500 Gäste erschienen waren, zu Unruhen und einem abrupten Ende der Feier am frühen Sonntagmorgen geführt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurden die Garderobenmarken falsch zugeordnet, daher konnten die Kleidungsstücke nicht an die rechtmäßigen Besitzer herausgegeben werden. Deshalb entschieden die Veranstalter, die Garderobe zu schließen. Die Rückgabe der Kleidungsstücke sollte erst am nächsten Tag erfolgen.