Das Wetter zum 1. Advent wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungemütlich. Es könne an den kommenden Tagen immer wieder Regen und vereinzelte Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Vor allem am Sonntag kommt demnach aus dem Westen länger anhaltender Regen, der nachmittags in Schauer übergeht. Mit 9 bis 14 Grad wird es recht mild. Dazu weht jedoch frischer Wind mit starken oder stürmischen Böen. Mit bis zu 15 Grad am Montag und maximal 13 Grad am Dienstag wird es auch am Wochenanfang nicht frostig. Allerdings bläst am Montag der Wind mit starken bis stürmischen Böen erneut recht ordentlich.

