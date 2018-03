Unfallkette auf Autobahn führt zu 100 000 Euro Schaden

Aus unserem Archiv

Mutterstadt (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall und zwei Folgeunfällen am Autobahnkreuz Mutterstadt ist am Donnerstag ein Sachschaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge beteiligt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die Autobahn 65 war in Richtung Landau für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Es habe „erhebliche Behinderungen“ gegeben, sagte ein Polizeisprecher.