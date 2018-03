Unfall in Zweibrücken: Auch Ehemann von 82-Jähriger stirbt

Aus unserem Archiv

Zweibrücken (dpa/lrs) – Rund drei Wochen nach einem schweren Verkehrsunfall in Zweibrücken, bei der eine 82 Jahre alte Fußgängerin ums Leben kam, ist nun auch deren Mann seinen Verletzungen erlegen. Der 79-Jährige starb am Sonntag im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall am 16. Januar hatte ein 44 Jahre alter Autofahrer an einer Autobahnauffahrt die beiden Spaziergänger erfasst, die laut Polizei die Straße überqueren wollten. Er habe den Mann und die Frau vermutlich übersehen, sagte ein Sprecher. An der Unfallstelle gibt es einen Gehweg, aber keine Fußgängerampel. Die beiden Senioren waren laut Polizei dunkel gekleidet, die Ermittlungen zu dem Unfall laufen noch.