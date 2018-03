Unfall in Kaiserslautern: Polizei sucht Filmaufnahmen

Aus unserem Archiv

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nachdem ein Autofahrer eine Fußgängerin auf einer Brücke in Kaiserslautern erfasst und sie acht Meter mit in die Tiefe gerissen hat, werden weiterhin Zeugen gesucht. Vor allem setzt die Polizei nach Angaben vom Dienstag auf mögliche Filmaufnahmen, die das Geschehen in der Silvesternacht dokumentieren könnten. Während der Ermittlungen haben sich demnach Hinweise ergeben, wonach entsprechende Filme mit Mobiltelefonen aufgezeichnet worden seien. Polizei und Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern bitten deshalb darum, den Ermittlern diese Aufnahmen zur Verfügung zu stellen.