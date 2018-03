Unfall auf A60 mit zwei Toten – Polizei wartet auf Gutachten

Aus unserem Archiv

Heidesheim/Mainz (dpa/lrs) – Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A60 zwischen Ingelheim und Mainz ums Leben gekommen – ein Gutachten soll nun die genaue Ursache klären. Ein Lastwagenfahrer war am Donnerstag bei Heidesheim (Kreis Mainz-Bingen) in zwei Autos gekracht, die wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen gehalten hatten. Einen Standstreifen gibt es laut Polizei an dieser Stelle nicht.