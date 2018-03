Unfälle mit sechs Fahrzeugen und vier Verletzten auf der A48

Aus unserem Archiv

Koblenz

Bei einer Unfallfolge mit insgesamt sechs Fahrzeugen sind auf der Autobahn 48 bei Koblenz vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr am Morgen zunächst ein 61 Jahre alter Lastwagenfahrer nahezu ungebremst auf ein vorausfahrendes Auto auf. Das wurde dadurch auf zwei weitere Autos geschoben. Diese beiden Wagen wurden nach vorne geschleudert und blieben quer zur Fahrtrichtung stehen. Es kam laut Polizei zu einem weiteren Auffahrunfall. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus, der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 50 000 Euro. Wegen des Unfalls und der Bergungsarbeiten bildete sich ein Stau von bis zu 15 Kilometern Länge.