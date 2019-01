Schnee und Glätte haben am Montag für viele Unfälle auf den rheinland-pfälzischen Straßen gesorgt. Vor allem Fahrer im Westerwald waren betroffen. „Wir werden ständig angerufen, dass nichts mehr geht“, sagte eine Polizeisprecherin in Hachenburg. „Hier schneit es unglaublich stark.“ Mehrere Lkw seien liegen geblieben. Bis zum Vormittag habe es außerdem sieben Glätteunfälle gegeben, in einem Fall sei ein Mensch dabei leicht verletzt worden. Etwas entspannter war die Lage nach Einschätzung der zuständigen Polizeidienststelle rund um Westerburg. Allerdings registrierten auch dort die Beamten zahlreiche liegen gebliebene Lkw und Unfälle mit Blechschaden in den Morgenstunden.

Auch im Hunsrück und in der Eifel machten teils glatte Straßen den Fahrern zu schaffen. Im Bereich der Polizeiinspektion Daun kamen drei Lkw an Steigungen nicht mehr weiter. Nahe Hottenbach ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.