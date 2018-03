Unbekannte walzen Internetlink aus Saarbrücken in ein Weizenfeld

Aus unserem Archiv

Northeim

Einen 300 Meter langen und 21 Meter breiten Internetlink haben Unbekannte in ein Weizenfeld bei Northeim gewalzt. Der Link führe zum Internetauftritt eines Saarbrückers, der sich mit der Erforschung von Kornkreisen beschäftigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann will aber mit der Aktion in dem Feld nichts zu tun haben. «Als Betreiber der Internetseite habe ich damit nichts zu tun und empfinde das auch nicht als Werbung», sagte der Kornkreisforscher der dpa. Möglicherweise habe jemand ihm eins auswischen wollen, weil er nach der Entdeckung einiger Kornkreise in der Region diese ganz klar als Menschenwerk ausgemacht hatte.