Unbekannte öffnen Weintank: Ein Täter in Eisbärenkostüm

Aus unserem Archiv

Landau

Bislang unbekannte Täter sind bei einem Winzer in Landau eingebrochen und haben einen 675 Liter fassenden Weintank geöffnet. „Der hochwertige Wein lief über den Hof auf die Straße in den nächsten Gully“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Einbruch in der Nacht zuvor sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Auch hätten die Täter zwei Werkzeugkoffer gestohlen.