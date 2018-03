Unbekannte haben am Wagen einer Frau in Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) heimlich die Muttern des linken Hinterrades gelöst. Die Frau, die das Auto auf einem Firmenparkplatz abgestellt hatte, habe beim Wegfahren am Freitag anhand der Geräusche gemerkt, dass etwas nicht stimme, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie konnte mit dem Wagen noch zu einer Werkstatt fahren, wo die Tat entdeckt wurde. „Es hätte schlimmer ausgehen können“, sagte ein Polizeisprecher. Nach Einschätzung der Fachleute hätte das Rad abfallen können. Die Hintergründe des Falles waren zunächst nicht bekannt. Die Frau habe gesagt, sie habe keine Feinde und könne sich keinen Reim darauf machen, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

