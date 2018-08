Der Dienstwagen von Finanzminister Peter Strobel (CDU) ist der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge innerhalb der Flotte der Saar-Landesregierung die klimaschädlichste Karosse. Der Wagen mit Dieselantrieb kommt auf einen „realen CO2-Ausstoß“ von 232 Gramm je Kilometer, wie die DUH am Dienstag in Berlin mitteilte. Am klimafreundlichsten ist mit 200 g/km der Benzin-Hybrid von Umweltminister Reinhold Jost (SPD) unterwegs.

Insgesamt landet die Flotte des Saar-Kabinetts im Ländervergleich auf Rang fünf hinter Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Berlin. In der Einzelwertung im Vergleich der Landesregierungen landete Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ...

