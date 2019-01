Auf der gesperrten Salierbrücke zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg schreitet die Sanierung voran. Mit schwerem Gerät wurde am Mittwoch die Asphaltdecke abgetragen, während Arbeiter an einer Ampelanlage hantierten. Die eingeplanten Shuttle-Busse konnten die Brücke dem Vernehmen nach gut überqueren. Es sind neben Rettungskräften mit Blaulicht die einzigen Fahrzeuge, die die Brücke während der gut zweijährigen Arbeiten nutzen dürfen. Die umfassende Sanierung hatte offiziell am vergangenen Montag begonnen.

Die Behörden sprachen von Rückstaus und zähem Verkehr während der ersten Tage auf den Ausweichstrecken. Ein großer Kollaps sei aber ausgeblieben. „Wenn eine Brücke, über die täglich etwa 28 000 ...

