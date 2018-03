Ujah hofft beim zweiten Mainz-Versuch auf bessere Zeiten

Aus unserem Archiv

Mainz

Mit großen Erwartungen geht Fußball-Profi Anthony Ujah in sein zweites Engagement beim Bundesligisten FSV Mainz 05. „Ein paar Leute von früher kenne ich ja noch, das erleichtert die Eingewöhnung“, sagte der Nigerianer am Mittwoch bei seinem ersten offiziellen Pressetermin. Seine Mitspieler Niko Bungert und Stefan Bell zählen wie Torwarttrainer Stephan Kuhnert und Zeugwart Walter Notter zum Kreis, die schon beim ersten Engagement Ujahs 2011 in Mainz dabei waren.