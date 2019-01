Saarbrücken (dpa/lrs) – Voll gelaufene Keller, überflutete Straßen und umgestürzte Bäume – ein Unwetter ist am Montagnachmittag über den Norden des Saarlands gezogen. Betroffen waren laut Polizei unter anderem Illingen im Landkreis Neunkirchen und St. Wendel. Bei Heusweiler war die Autobahn 8 wegen Überflutung zeitweise gesperrt. Am Abend war die Fahrbahn wieder frei, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Saarbahn konnte vorübergehend die Haltstellen Heusweiler Markt und Eiweiler nicht befahren, weil die Gleise unterspült waren. Am Abend waren die Sperrung aufgehoben. Es seien allerdings noch ein paar kleinere Straßen gesperrt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag. Die Landstraße 136 bei Walpershofen etwa sei erst am Dienstagmorgen wieder befahrbar.

