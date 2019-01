Knapp zwei Jahre nach dem Überfall von drei mit Baseballschlägern bewaffneten Männern auf einen Supermarkt in Landau-Godramstein wird die Attacke im Fernsehen behandelt. Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ stelle die Straftat an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) nach, teilten die Behörden in Landau am Dienstag mit. Die mit Sturmmasken vermummten Räuber sollen am 18. Januar 2017 mehrere Tausend Euro erbeutet haben, wie es damals hieß.

Die Männer schlugen demnach auf den Tresen der Bäckerei und aufs Laufband an der Kasse ein. Dabei sollen sie „Überfall“ gerufen haben. Die Kassiererin und anwesende Zeugen flüchteten. Die Täter ...

