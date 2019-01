Über 1000 Schüler bei Schulprojekt „Keine(r) ohne Abschluss“

Mainz (dpa/lrs) – Bei dem Projekt „Keine(r) ohne Abschluss“ haben in Rheinland-Pfalz insgesamt 1124 Schüler mitgemacht oder sind noch dabei. Zehn Realschulen plus nehmen nach Angaben einer Sprecherin des Bildungsministeriums inzwischen an der Aktion teil. Mit dem Projekt, das seit dem Schuljahr 2009/2010 läuft, werden Schüler ohne Abschluss nach der neunten Klasse besonders gefördert, um noch die Berufsreife zu erhalten. Sie hätten sonst nach Einschätzung des Ministeriums kaum eine faire Chance auf einen Berufseinstieg. Das Ziel des Projekts ist, die Motivation der Jugendlichen beim Lernen in Schule und Betrieb zu steigern.

Rund 85 Prozent der 1124 Schüler erreichten die Berufsreife, das geht aus der Antwort von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion hervor. Davon hätten vier Fünftel ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.