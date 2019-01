Mainz/Trier (dpa/lrs) – Mehr als 1000 Schüler, Studenten und Auszubildende haben am Freitag in fünf rheinland-pfälzischen Städten demonstriert, um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen. Sie forderten einen besseren Klimaschutz sowie einen sofortigen Ausstieg aus der Kohleenergie. Die Aktion unter dem Motto „Fridays for future“ wurde initiiert von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, die in Stockholm seit Monaten jeden Freitag gegen die Klimapolitik protestiert. In Deutschland rief ein Bündnis für Freitag zu Aktionen in über 50 deutschen Städten auf.

„Ich bin sehr beeindruckt von dem politischen Engagement so vieler junger Menschen“, sagte die rheinland-pfälzische Grünen-Vorsitzende Jutta Paulus. Ein Sprecher des Bildungsministeriums nannte das Engagement der jungen Menschen „absolut begrüßenswert“. ...

