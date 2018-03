Trierer Bischof gibt Pläne für neue Pfarreien-Struktur frei

Der geplante Neuzuschnitt der Pfarreien im Bistum Trier kommt Ende dieser Woche einen weiteren Schritt voran. Am Freitag werde Bischof Stephan Ackermann die entsprechenden Pläne des Bistums freigeben und damit das formale Anhörungsverfahren einleiten, teilte das Bistum am Dienstag mit. Zuvor hatte der „Trierische Volksfreund“ darüber berichtet.

Stephan Ackermann, Bischof von Trier.

Foto: Harald Tittel – dpa

Im vergangenen Jahr hatte das Bistum einen Entwurf für einen Neuzuschnitt seiner Pfarreien erarbeitet. Demnach sollen bis 2020 aus 887 Mini-Pfarreien 35 Großpfarreien werden. Zehn der großen Pfarreien sollen im Saarland liegen, 25 in Rheinland-Pfalz, hieß es im November. Ob sich daran noch etwas ändert, ließ eine Sprecherin des Bistums am Dienstag offen. Der „Trierische Volksfreund“ berichtete, es solle keine größeren Änderungen gegenüber dem Entwurf geben.

Die Pläne zur Neustrukturierung der Pfarreien hatte heftige Kritik in manchen Gemeinden ausgelöst, etwa bei der Prümer Initiative „Kirchengemeinde vor Ort“. Deren Akteure fürchten etwa, die Belange der Kirchenstandorte könnten in neuen Großpfarreien an Bedeutung verlieren. „Die Zweckbindung des in den Kirchengemeinden über Jahrhunderte eventuell erworbenen Vermögens kann nach Übergang in die XXL Pfarrei nicht mehr kontrolliert werden“, heißt es in einer Erklärung der Initiative. Das Bistum sei im Gespräch mit der Initiative, betonte die Bistumssprecherin in Trier.