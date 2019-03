Der Fall einer mutmaßlich von ihrem Freund erstochenen 21-Jährigen in Worms sorgt für Aufregung in der Region. Wegen einer Morddrohung gegen den Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Stadt, Michael Kissel (SPD), seien Maßnahmen zu dessen Schutz ergriffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Kissel hatte sich zu dem Fall öffentlich geäußert und zum Zusammenhalt aufgerufen. Über die Drohungen hatten zuvor mehrere Medien berichtet. Neue Erkenntnisse zu der Tat gab es nach Angaben des Sprechers vom Samstag zunächst nicht. Am Abend wollten Angehörige und Freunde der Getöteten einen Trauermarsch organisieren. Die 21-Jährige war in der Nacht zum Mittwoch in ihrem Elternhaus in Worms getötet worden. Ihr 22 Jahre alter Freund sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Zum möglichen Motiv des Tunesiers lagen keine Informationen vor.

