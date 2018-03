Tourismusbetriebe verzeichnen Gästeplus im August

Aus unserem Archiv

Bad Ems

Der August hat Rheinland-Pfalz in diesem Jahr mehr Gäste beschert als im Vorjahr. Etwa 940 000 Besucher zählten die Tourismusbetriebe nach Angaben des Statistischen Landesamts in Bad Ems vom Dienstag. Das sind gut sieben Prozent mehr als im August 2010. Die Gäste buchten 2,8 Millionen Übernachtungen – ein Plus von sechs Prozent. Auch von Januar bis August kamen mehr Touristen nach Rheinland-Pfalz als im Vorjahreszeitraum. 5,4 Millionen Gäste wurden registriert, knapp acht Prozent mehr, sowie 14,7 Millionen Übernachtungen, ein Plus von fünf Prozent.