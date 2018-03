Fast eine Million Übernachtungen von Touristen und Geschäftsreisenden hat Mainz 2017 verbucht. Zu den 944 000 Übernachtungen an Land kamen 44 000 an Bord von Rheinschiffen hinzu, wie die mainzplus Citymarketing GmbH am Samstag mitteilte. Die Wachstumsrate der Übernachtungszahlen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt liege seit 2012 bei 1,9 Prozent. Bei den Gästeführungen sei 2017 ein Rekordjahr gewesen mit einer Steigerung um 2,5 Prozent auf mehr als 5550 im Vergleich zum Jahr 2016. Der Anteil der internationalen Gäste an den Übernachtungen erreichte 2017 nach den Angaben 27 Prozent. Viele davon waren US-Amerikaner.

