Aus unserem Archiv

Trier

In Trier ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Woran sie starb, ist noch unklar. „Bisher liegen jedoch keine Hinweise auf eine Straftat vor“, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Passant hatte die an einer Mauer im Freien sitzende Leiche entdeckt. Die Tote trug eine Fastnachtsverkleidung, die ähnlich wie ein Matrosenkostüm aussah. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass die 48 Jahre alte Frau aus Trier zuvor eine Karnevalsveranstaltung besucht hatte. Die Leiche wird nun rechtsmedizinisch untersucht. Wann die Ergebnisse vorliegen, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.