Tote Füchse ohne Fell in Biotonne entsorgt

Aus unserem Archiv

Montabaur

Unbekannte haben im Westerwaldkreis fünf tote Füchse ohne Fell widerrechtlich entsorgt. Die Kadaver stammen vermutlich aus einer Biotonne aus einer der Verbandsgemeinden Wallmerod, Selters oder Rennerod, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Eine Entsorgungsfirma habe sie entdeckt und dem Veterinäramt des Kreises in Montabaur gemeldet. Eine Untersuchung durch einen Experten ergab, dass die Tiere erlegt worden sind. An Tollwut litten sie den Angaben zufolge nicht.