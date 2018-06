Größere Fahrgastschiffe dürfen den Inhalt ihrer Toiletten nicht in der Mosel entsorgen. Darauf hat die Aufsichtsbehörde SGD Nord in Koblenz am Montag aus aktuellem Anlass hingewiesen. Bei einer Kontrolle mit der Wasserschutzpolizei in Bernkastel-Kues sei ein für mehr als 50 Personen zugelassenes Fahrgastschiff ohne Abwassersammeltank aufgefallen. Es bestehe der Verdacht, dass dieses Schiff sein Abwasser direkt in die Mosel geleitet habe. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sei eingeleitet worden, „um die illegale Einleitung zu ahnden“.

Seit Anfang 2012 ist nach Angaben der Behörde für größere Fahrgastschiffe die Entsorgung in die Oberflächengewässer untersagt. Sie müssen die Abwässer in einem Tank sammeln und dann abpumpen lassen, wie ...

