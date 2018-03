Tod einer 15-Jährigen: Schüler gedenken des Opfers

Aus unserem Archiv

Kandel/Germersheim (dpa/lrs) – Mit einer Gedenkminute haben Schüler im Kreis Germersheim an eine 15-Jährige erinnert, die Ende Dezember in Kandel erstochen worden war. Zu der Aktion am Mittwoch um 12.00 Uhr hatte die Kreisschülervertretung aufgerufen. „Meines Wissens waren alle Schulen daran beteiligt, es kam von keiner Schule eine Absage“, berichtete der 18-jährige Michael Schnell von der Kreisschülervertretung im Anschluss. Nur die Grundschulen habe man außen vor gelassen.