Tod einer 15-Jährigen in Kandel: Prozessbeginn wohl im Juni

Landau/Kandel (dpa/lrs) – Der Prozess um den mutmaßlichen Mord an der 15-jährigen Mia aus Kandel wird voraussichtlich noch im Juni beginnen. Das genaue Datum sei noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Landau am Montag. Darüber hatte zuvor der Südwestrundfunk (SWR) berichtet. Der Ex-Freund der 15-Jährigen soll das Mädchen Ende Dezember in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen haben. Der aus Afghanistan stammende Flüchtling ist wegen Mordes angeklagt. Nach derzeitigem Stand wird der Prozess nicht öffentlich sein, weil der Verdächtige als Jugendlicher behandelt wird.

Der Gerichtssprecher begründete den Prozessbeginn damit, dass Ende Juni der erste Haftprüfungstermin anstehe. Die Hauptverhandlung solle bis dahin begonnen haben, damit dem sogenannten Beschleunigungsgebot Rechnung getragen werde. Das sei eine ...

