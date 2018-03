Tierschützer kritisieren Haltung von Löwen im Gewerbegebiet

Aus unserem Archiv

Blieskastel (dpa/lrs) – Fünf Löwen in einem Winterquartier im saarländischen Blieskastel haben den Protest von Tierschützern hervorgerufen. Die afrikanischen Raubkatzen sind in einem Container mit Gittergehege mitten in einem Gewerbegebiet untergebracht. Sie gehören zu einem Raubtier-Dompteur, der hier die Winterpause überbrückt, bis er mit seinen Tieren im Circus Carl Althoff wieder auf Tour geht.