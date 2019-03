Weil sie Dutzende Tiere nicht artgerecht gehalten haben soll, ist eine Frau im Oktober 2018 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden – in Landau begann am Montag der Berufungsprozess. Die Verteidigung will mindestens eine Bewährungsstrafe erreichen. Bis zum 10. April sind vor dem Landgericht der pfälzischen Stadt noch vier Verhandlungstermine angesetzt. Der 52-jährigen Tierärztin wird vorgeworfen, einer Vielzahl von Hunden und Katzen sowie zwei Kängurus durch mangelndes Tageslicht und kleine Gehege großes Leid zugefügt und sich zudem des Betrugs schuldig gemacht zu haben. Berichten zufolge arbeitet die Angeklagte derzeit als Tierheilpraktikerin.

Mitteilung

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.