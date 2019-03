Theater an 100 Orten: Unicef startet Live-Performance

Koblenz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit einer zeitgleichen Live-Theaterperformance an 100 Orten in Deutschland will das UN-Kinderhilfswerk Unicef am 11. Mai zum Dialog über die Zukunft der Kinder aufrufen. In Rheinland-Pfalz sind in Koblenz, Trier und Bad Neuenahr-Ahrweiler Aktionen geplant, im Saarland in Saarbrücken und in St. Wendel. Je 100 Akteure sollten pro Ort mitwirken, teilte Unicef Deutschland am Mittwoch in Köln mit. Mitmachen beim „Theater der 10.000“ könne jeder ab 16 Jahren. Weder Vorkenntnisse noch schauspielerische Fähigkeiten seien nötig. „Wir wollen die Möglichkeiten der Kunst nutzen, um in der Wirklichkeit etwas zu bewegen“, erklärte die künstlerische Leiterin Leonie Pichler.

Die halbstündige Aktion beginnt am 11. Mai um 12.19 Uhr. Erst dann erfahren alle Teilnehmer deutschlandweit über eine Audiodatei, die sie auf ihr Smartphone laden können, was sie aufführen sollen. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.