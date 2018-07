Die Preise in Rheinland-Pfalz sind im Juli weiter gestiegen – das Tempo hat aber etwas nachgelassen. Weil Heizöl und Kraftstoffe deutlich teurer als ein Jahr zuvor waren, lag die Inflationsrate bei 1,9 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mit. Im Juni maßen die Experten eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent. Der Preis für Heizöl kletterte im Juli um rund 30 Prozent, Benzin, Diesel & Co. waren 11,5 Prozent teurer. Dagegen blieb der Strompreis fast gleich. Gas war sogar um 1,3 Prozent billiger als im Juli vergangenen Jahres.

Viele Nahrungsmittel kosteten ebenfalls deutlich mehr als vor einem Jahr. Äpfel waren 16 Prozent teurer, Weintrauben 12,3 Prozent, Weizenmehl 7,5 Prozent und Eier 6,7 Prozent. Dagegen gab es Bananen günstiger: ...

