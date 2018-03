Aus unserem Archiv

Landau

Nach einem Streit hat ein 25 Jahre alter Mann in Landau seinem Rivalen ein Teppichmesser in den Oberschenkel gerammt und ihn verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Angreifer festgenommen und wegen möglicher Fremdgefährdung in ein psychiatrische Klinik gebracht.