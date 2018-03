Tausende Zuschauer beim Neujahrsumzug der Mainzer Garden

Aus unserem Archiv

Kaum waren die Silvesterböller verklungen, haben am Neujahrstag in Mainz mehr als 1000 Gardisten und andere Karnevalisten mit lauter Musik die Fastnachtskampagne 2018 eingeläutet. „Es war blauer Himmel und Sonnenschein, wir hatten mehrere tausend Zuschauer, viel mehr als in den letzten Jahren“, sagte der Sprecher des traditionsreichen Mainzer Carnevals-Vereins (MCV), Michael Bonewitz.