Tausende von Autofahrern ohne Umweltzonen-Plakette erwischt

Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) – Tausende von Autofahrer sind im vergangenen Jahr in hessischen Städten ohne vorgeschriebene Umweltplakette erwischt worden. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, wurden 2017 allein in Frankfurt rund 12 800 entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In Darmstadt wurden fast 4000 Umweltsünder gezählt. Kritiker gehen daher davon aus, dass auch drohende Diesel-Fahrverbote nicht sofort die gewünschte Wirkung zeigen könnten – weil Autofahrer möglicherweise diese ebenfalls einfach missachten.

Die Stadt Frankfurt kontrollierte im vergangenen Jahr nach Angaben des Ordnungsamtes regelmäßig geparkte Autos und hielt fahrende an. Dabei überprüften die Polizisten gezielt, ob die vorgeschriebene grüne Plakette vorhanden war. ...

