Tausende zugewanderte Jugendliche absolvieren an rheinland-pfälzischen Berufsschulen das sogenannte Berufsvorbereitungsjahr Sprache (BVJ-S). Ende des Schuljahres 2017/18 waren es laut Bildungsministerium in Mainz landesweit 1645 Schüler in 106 Kursen. Im Schuljahr davor waren gar 2227 Schüler in 131 Kursen gezählt worden. Der jüngste Rückgang sei auf die sinkende Zahl an Zugewanderten zurückzuführen, erklärte ein Ministeriumssprecher. Gestartet war das Angebot 2015 mit 560 Schülern in 34 Kursen. Damals existierten parallel noch Deutsch-Intensivkurze in Berufsschulen. Die gibt es inzwischen nur noch an allgemeinbildenden Schulen.

Grundsätzlich richtet sich das BVJ-S-Angebot an zugewanderte Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ohne Schulabschluss, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage aus der FDP-Fraktion hervorgeht. Es sollen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.