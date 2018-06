Nach dem Amoklauf von Ludwigshafen kann ein Polizeibeamter Schadenersatz von dem damaligen Täter fordern. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Der Polizist erlitt durch den Einsatz am 18. Februar 2010 eine psychische Erkrankung. Der damals 23 Jahre alte Täter hatte einen Lehrer mit Messerstichen getötet, die Polizei nahm ihn danach widerstandslos fest. Der Mann, der den damaligen Berufsschullehrer getötet hat, steht nach dem Urteil der Karlsruher Richter nun auch für die Leiden des traumatisierten Polizisten in der Verantwortung.

Der frühere Schüler hatte damals unter anderem auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole auf den Schulleiter abgefeuert. Außerdem hatte er Feuerwerkskörper gezündet. Aufgrund der kritischen Situation während des Einsatzes wurde der ...

