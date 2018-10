Synode im Bistum Trier: Umsetzung der Beschlüsse dauert Jahre

Aus unserem Archiv

Trier

Die Umsetzung der Trierer Synoden-Beschlüsse wird nach Einschätzung von Generalvikar Georg Bätzing mindestens fünf Jahre dauern. Bis Herbst sollten zunächst «Arbeitspakete» geschnürt werden, in denen die umzusetzenden Beschlüsse mit deren Reihenfolge festgelegt werde, sagte Bätzing am Freitagabend am Rande der Synode in Trier. Die Synode des Bistums Trier will am Samstagabend nach fast zweieinhalbjährigen Beratungen ein Reformpaket beschließen. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann wird die Beschlüsse umsetzen.